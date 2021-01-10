Большинство жителей Японии выступили за отмену или перенос Олимпийских игр 10.01.2021, 16:19

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Игры запланированы на период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Согласно январскому опросу, примерно 80% жителей Японии выступают за отмену или перенос Олимпийских игр в Токио, запланированных на 23 июля по 8 августа 2021 года.

Опрос был проведен по заказу японского новостного агентства Kyodo News, пишет «Новое время».

Согласно результатам исследования, 35,3% японцев хотят отмены Олимпиады, в то время как 44,8% респондентов заявили, что Игры должны быть снова отложены. Крупнейшее в мире спортивное мероприятие было перенесено в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Уровень одобрения японцами деятельности правительства Ёсихидэ Суги снизился на 9 пунктов до 41,3% по сравнению с результатами декабрьского опроса. Уровень неодобрения составил 42,8%.

Опрос также показал, что 68,3% респондентов недовольны мерами, принятыми правительством в связи с коронавирусом. Около 79% заявили, что решение правительства объявить чрезвычайное положение в Токио, было принято слишком поздно.

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