До -15°С ожидается в Беларуси в понедельник 3 10.01.2021, 16:24

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Будет облачно с прояснениями.

Небольшой снег и до 15 градусов мороза ожидается в Беларуси 11 января, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается без существенных осадков, утром и днем местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный слабый до умеренного.

Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 градусов по юго-западу до минус 15 по северу страны. Днем будет от нуля до минус 6 градусов, по северо-востоку - до 8 градусов мороза.

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