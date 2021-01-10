Дед уже совсем от реальности оторвался

Дед уже совсем от реальности оторвался8
- Анджей Почобут
- 10.01.2021, 16:31
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Умные учатся на чужих ошибках, дураки – на своих, а особо одаренные вообще не учатся.
Дед похоже уже совсем от реальности оторвался. Ему на полном серьезе рассказывают, что его новогоднее обращение стало невообразимым телехитом. Прям миллионы замерли и смотрели: )
Пресс-служба, видимо, новый формат обращения продвигала, и теперь хвалит себя любимую. Мол, идея выстрелила.
С реальностью это имеет такую же связь, как и результаты президентских выборов. Желаю им и дальше также плодотворно и самозабвенно заниматься пропагандой своих «достижений».
Умные учатся на чужих ошибках, дураки – на своих. А особо одаренные вообще не учатся.
Анджей Почобут, «Фейсбук»