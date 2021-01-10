В Израиле сообщили о сроках окончания вакцинации 1 10.01.2021, 17:13

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Иллюстрационное фото

Менее чем за две недели там привили миллион человек.

В Израиле объявили о том, что завершение вакцинации от COVID-19 произойдет до конца марта-апреля 2021 года. Все взрослое население получит прививки до конца марта, заверил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, получив вторую дозу вакцины, передает Синьхуа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что все взрослые израильтяне будут привиты от COVID-19 до конца марта. Об этом сообщает zn.ua.

"Через три недели после получения первой дозы вакцины от COVID-19, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил вторую дозу", - сказано в материале.

При этом Нетаньяху стал первым израильтянином, получившим обе дозы вакцины. По его словам, на следующей неделе Израиль ожидает получить еще миллионы доз вакцины.

"Это позволит нам вакцинировать всех граждан Израиля старше 16 лет, <...> до конца марта 2021", - подчеркнул Нетаньяху.

Напомним, что по состоянию на начало 2021 года Израиль вакцинировал от коронавируса 10% населения. Менее чем за две недели там привили миллион человек.

Ранее Израиль отреагировал на слухи о подпольной продаже Киеву COVID-вакцины. Представитель Минздрава еврейского государства опровергла информацию о передаче украинским политикам вакцины против коронавируса.

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