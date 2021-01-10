Водитель Infiniti, упавшей в переход на Комаровке, рассказал о случившемся 9 10.01.2021, 17:33

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Видеофакт.

Водитель Infiniti, которая 8 декабря упала в подземный переход возле Комаровского рынка в Минске, рассказал о случившемся. По его словам, на колесах его машины была зимняя резина, что, однако, не спасло его от аварии, пишет minsknews.by.

Водитель призывает всех, кто сейчас находится в дороге, «быть очень осторожными и соблюдать правила дорожного движения».

Отметим, что на фото и видео с места событий у Infiniti QX80 отсутствуют номерные знаки.

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