Полусекретный Карабахский саммит в Кремле 3 Аркадий Дубнов

10.01.2021, 18:40

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Cаммит в офлайне нынче дело рискованное.

11 января. Полусекретный Карабахский саммит в Кремле: Путин-Алиев-Пашинян

О подготовке встречи в Москве публике впервые стало известно из сообщений армянской прессы в начале января, сообщившей о прибытии в Ереван группы российских врачей. Их задачей было следить за состоянием здоровья премьер-министра Армении Никола Пашиняна, неожиданно объявившего об уходе на самоизоляцию, но не объяснившего причины этого.

Точно так же стало известно и о появлении российских врачей в Баку. Но в каком режиме пребывает президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщений не поступало.

Столь экстраординарные меры медицинской безопасности не кажутся удивительными, если знать какие беспрецедентные усилия предпринимаются чуть ли не весь последний год, чтобы оградить В.В. Путина от любых возможностей подхватить новую заразную болезнь.

Особенно учитывая тот факт, что он до сих пор не вакцинировался от коронавируса. Во всяком случае, об этом ничего не известно, хотя пожилым людям его возраста российский Минздрав уже разрешил это делать.

Одним словом, саммит в офлайне нынче дело рискованное, ведь президенту России предстоит встретиться с закавказскими гостями лицом к лицу…

Так или иначе, но Карабахский саммит инициирован лично Путиным. Время и формат его проведения, как и повестка дня переговоров не согласовывались со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта, Францией и США.

Французский президент Макрон узнал о предстоящем московском саммите лишь в конце декабря, причём, случайно и не из Москвы… Его попытки получить объяснения у российского руководства успехом не увенчались.

Россия ведёт самостоятельную игру на Южном Кавказе, где реально ей противостоит лишь Турция. Разумеется, турецкий президент Эрдоган в курсе предстоящего Московского саммита, но и он приглашения на него не получил, хотя его присутствие будет пусть незримым, но непременным в ходе переговоров. Как предполагается, они пройдут, как в трехстороннем формате, так в двухстороннем, Путин встретится с каждым из враждующих между собой лидеров по отдельности.

Проблем за два месяца после подписания ночью 10 ноября соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе накопилось множество

Трудно идёт обмен пленными между армянами и азербайджанцами.

До сих не урегулирован статус российских миротворцев в регионе. Если с армянской стороной Москва подписала соответствующий меморандум, то в Баку до сих пор отказываются это сделать. По сведениям источников, близких к переговорам, азербайджанцы требуют предоставления контроля за въездом на территорию Карабаха, даже с территории Армении, а также полного разоружения всех армянских военных на территории региона и полноправного участия в управлении той части Нагорного Карабаха, находящегося под контролем миротворцев.

Вряд ли эти условия приемлемы для Москвы. В этой связи стоит обратить внимание на ужесточение ее требований к властям в Баку найти виновных в гибели российского вертолета Ми-24, сбитого азербайджанскими военными 9 ноября, накануне подписания перемирия…

Отдельное внимание, возможно, будет уделено планам Турции дислоцировать свои военные базы на территории Азербайджана. В последние дни отмечены десятки перелетов над азербайджанской территорией военных турецких транспортников.

И, конечно, одним из основных содержательных пунктов встречи станут активно продвигаемые Баку совместно с Анкарой планы строительства транспортных коридоров на Южном Кавказе, которые должны связать Турцию и Азербайджан(Нахичевань) через территорию Армении. Тюркский альянс стремится заинтересовать Москву предоставлением ей контроля за армянским участком этого коридора, что даст в перспективе возможность диверсифицировать потоки углеводородов в Европу, минуя Грузию.

По итогам саммита в Кремле предполагается подписать заявление, если, разумеется, удастся его согласовать.

Если взаимные претензии сторон разрешить так или иначе не удастся, новое обострение вокруг Карабаха исключить будет трудно

В Москве надеются, что переговоры будут достаточно результативны, чтобы упредить вмешательство новой администрации США в Карабахский процесс под эгидой Кремля. Поэтому здесь спешат все основные вопросы решить до 20 января, когда состоится инаугурация 46-го президента США Джо Байдена.

Аркадий Дубнов, «Фейсбук»

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