Названа возможная причина крушения Boeing в Индонезии 2 10.01.2021, 19:03

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Самолет пропал с радаров спустя четыре минуты после взлета.

Разбившийся в Индонезии пассажирский Boeing 737-524 при взлете проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности.

Именно зона сильной турбулентности могла стать причиной крушения самолета, предполагает специалист Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади, передает zn.ua со ссылкой на местное издание Detik.

В момент взлета в радиусе 15 километров была видна облачность, наблюдались сильные осадки и гроза. Все самолеты, пролетавшие этот район, должны были испытывать турбулентность. Видимость же в тот момент составляла около двух километров, что не мешало взлету и посадке.

Самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, следовавший из Джакарты в Понтианак, пропал с радаров 9 января, спустя четыре минуты после взлета.

Позже стало известно, что самолет упал в воду.

На борту были 62 человека, в том числе десять детей и шесть членов экипажа.

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