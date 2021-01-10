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Ученые выяснили, с хорошей или плохой новости нужно начинать

  • 10.01.2021, 21:38
  • 2,216
Ученые выяснили, с хорошей или плохой новости нужно начинать

Зачастую у рассказчика и слушателя различаются мнения о том, с какой новости лучше начать.

Ученые Калифорнийского университета выяснили, в каком случае человек отреагирует лучше: когда начинают с хорошей или плохой новости?

Как часто вы слышали от собеседника: «У меня для тебя две новости – хорошая и плохая. С какой начать?» Похоже, на этот вопрос есть научно обоснованный ответ – с плохой. Результаты исследования опубликованы в журнале Sciencedaily.

Ученые из Калифорнийского университета выяснили, что если начать с плохой новости, а потом сказать хорошую, то это снизит беспокойство собеседника и поможет лучше сконцентрироваться на решении проблемы.

Также исследователи отметили, что зачастую у рассказчика и слушателя различаются мнения о том, с какой новости лучше начать.

Помимо этого, ученые опровергли эффективность стратегии «сэндвич с плохими новостями» (хорошая новость, затем плохая, затем снова хорошая). По их словам, в таком случае «выигрывает» только рассказчик, который не хочет сообщать плохие новости.

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