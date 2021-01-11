«Баста!»: Ни шагу назад 11.01.2021, 8:12

Наша цель — свободная Беларусь!

Друзья! Уже пять месяцев идет борьба за нашу страну! Пять месяцев мы отстаиваем свой выбор. Этот путь очень не простой для всех нас, но свобода никогда не дается за даром. За свободу нужно сражаться, пишет Telegram-канал «Баста!»

Как бы мы не устали, как бы не было тяжело, холодно и страшно, мы не можем свернуть с этого пути. Сегодняшние протестные марши, особенно в столичной Малиновке и Кунцевщине показали, насколько белорусы креативные и организованные!

Мы не можем сказать: «Все, я устал, мне надоело». Тысячи белорусов жертвовали своей свободой, здоровьем, и к несчастью, своей жизнью. Поэтому шаг назад нам просто некуда сделать!

Белорусы, помните о всех тех, кто поставил на кон все, ради победы. Наша цель — свободная Беларусь! Без диктатуры, лжи, и обмана!

Ни шагу назад!

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