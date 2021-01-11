Температура воздуха понижается, а градус народного оптимизма растет 1 11.01.2021, 8:21

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И начнется Год Зубра.

«Беларусь, протесты, 10 января.

Кратко: еще веселее; флаги на домах и носки в метро; задержания упали до минимума; Лукашенко подлизывается; такой хоккей нам не нужен; народная конституция; шведы с нами; «Зима ваша, весна наша», — пишет в «Фейсбуке» писатель Андрей Жвалевский.

«Подробности. В воскресенье маршей и других акций было, по-моему, даже больше, чем в субботу. Не буду перечислять, где гуляли белорусы — долго. Отсылаю к ТГ-каналам. Снова было много креатива: красно-белые воздушные шары, национальные флаги на жилых домах в большом количестве, зажигательные танцы (передайте кураторам в Прагу, что создан Свободный ансамбль песни и пляски имени Чэшских Куклаводау «ПротесТанцы»). В Воложинском районе на поле нарисовали такой огромный БЧБ-флаг, что рассмотреть его целиком можно только с помощью коптера. Мне больше всего понравился флешмоб с бел-красно-белыми носками, который устроили в метро. До чего же все-таки жизнерадостное сочетание — красный с белым!

Возможно, белорусы осмелели потому, что «правоохранители» работать стали вяло, без огонька. В субботу вообще никого не задержали. В предыдущие дни задержания были, но точечные, по пять человек в день. Причем анекдотичные. Вот цитата с сайта правозащитного центра «Весна»: «В ночь с 7 на 8 января во дворе по улице Ландера были задержаны четыре человека, которые лепили снеговиков. Когда они раскрасили одного из них в БЧБ-цвета, из-за кустов вышли сотрудники милиции с собакой». То есть они там в кустах с собакой сидели и ждали — будут красить или обойдется? Пока известно о трех задержанных.

Впрочем, это может оказаться частью любимого Саниного гешефта: «Политзаключенные в обмен на санкционные послабления». Он тут дал большое интервью, где наговорил всякого (ерунду, как обычно), но вот на что стоит обратить внимание. На вопрос по поводу США ответил: «Мы хотим и будем выстраивать с ними отношения». Или вот про Украину: «Я зла не держу на Володю Зеленского. Я его понимаю: по молодости где-то чего-то сказал. Но это же не значит, что ты должен все время на него смотреть, понимая, что происходит, и на него обижаться или злиться». И даже когда речь зашла о злобных силах, которые кукловодят Светланой Тихановской, проигравший ей субъект отметил: «Спецслужбы Литвы, Польши, не думаю, что Украины, но стараются они там где-то рядом быть» — то есть опять-таки попытался со своей медвежьей грацией подлизаться к южному соседу. То есть Саня понимает, что с ЕС ему ничего не светит, тут наше выездное представительство хорошо работает. Но надеется, что сможет опять задружиться с Украиной и, если повезет, с США. И тут торговля политзаключенными всегда срабатывала.

Значит, санкции работают, он их боится», — констатирует писатель.

«В общем, температура воздуха понижается, а градус народного оптимизма растет. Тут некоторые террористические каналы, на которые нельзя ссылаться, напоминают лозунг польской «Солидарности»: «Zima wasza wiosna nasza!» («Зима ваша, весна наша!»). Думаю, при определенной активности и стечении обстоятельств нашим может быть уже февраль.

Вы же помните, когда в 2021 заканчивается Год Крысы? Да-да, 12 февраля. Как раз в день закрытия «Всебелорусского народного собрания».

И начнется Год Зубра», — резюмирует Андрей Жвалевский.

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