На снежной горке генералов нет Александр Зантович

11.01.2021, 8:56

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фото: TUT.BY

Нам всем нужна эта передышка.

Очень хорошая зима. Вот декабрь был так себе. И в прошлом году нормальной зимы не было. А тут — прямо праздник! Да, к Новому году она не успела. Отметили как попало: гуляли под дождем, делали ангелов в грязи, кидались камнями вместо снежков. Но лучше поздно, чем никогда.

Наконец-то страну от души завалило снегом — белым, пушистым, веселым. Стало сразу светлее, радостнее. И еловые лапы одело в снежные варежки, и поля укутало пушистым одеялом, и могилу Пришвина.

И наконец-то появились занятия кроме гаджетных. Люди же достаточно давно придумали себе развлечений на зиму. Вот как только от голода и обморожения умирать перестали, сразу давай думать, чем бы скрасить короткие холодные дни. Сели, покумекали и записали программу зимней олимпиады — коньки, лыжи, санки, хоккей…

Так вышло, что часть своего розового детства я провел в более теплых краях, поэтому с коньками и лыжами как-то не заладилось. Ни те, ни другие не стали естественным продолжением моих членов. Ощущения, как у коровы на льду. Кто видел, это весьма жалкое зрелище. Свинья на льду — смешно и весело. Корова — это мрачный артхаус.

Так вот.

Не сдружился я с наиболее популярными видами зимнего спорта. Хоккей — это жуткие синяки и опухшие локти, лыжи — пот из-под шапки и беспомощность, биатлон не пробовал, потому что ружья не было (а жаль). И вся моя любовь досталась санкам.

В далеком детстве меня решительно невозможно было забрать с горки. Заметьте, тогда не было ни термобелья, ни лыжных костюмов, ни высокотехнологичных зимних ботинок. Через несколько часов я становился абсолютно синим, счастливое лицо было залито соплями, шапка была мокрая насквозь. И даже эта тряпочка наотрез отказывалась уходить домой.

Прошли годы, а мне на горке также кайфово. Снег, скорость, в ушах свистит ветер, летишь вниз, как болид формулы один. А потом радостно бежишь наверх, захлебываясь от восторга.

А еще санный спорт — это демократия в чистом виде. С горы съехать может человек любого возраста, комплекции, вероисповедания, сексуальной и политической ориентации.

Зазевался на укатанной трассе пьяный — его сбивает с ног девочка в розовом с белыми помпонами. Мужики с плохо скрываемой радостью спихивают вниз своих вопящих женщин. Толстый пацан легко обходит на целый корпус мастера спорта по муай тай. Еврей делит ватрушку с мусульманином, гомофоб усаживает на свой надувной матрас открытого гея, чайлдфри с визгом несется вниз, приветливо улыбаясь яжематери.

Для катания с горы даже снаряд, по большому счету, не нужен. Есть ватрушка или ледянка — хорошо. Есть олдскульные железные санки — годится. Есть школьный рюкзак или портфель — тем более! И даже если ничего нет, всегда можно съехать на ногах или собственной попе. Хотя ценители знают, что нет ничего быстрее на этой планете, чем целлофановый пакет. Кто не знает, его запретили использовать в бобслее после того, как сборная Ямайки преодолела звуковой барьер.

На снежной горке, как и в бане, генералов нет. Народ самоорганизуется в очереди, цепляет ватрушки в гигантскую сцепку, невзирая на иерархию и должности, люди знакомятся и общаются запросто, будто тысячу лет друг друга знают. Директор фирмы, гуру маркетинга и успешный менеджер по продажам стартуют на счет «три» и несутся вниз наперегонки. Унылый экономический обозреватель кидается снежками в чиновника исполкома. Год народного единства как он есть.

И мне кажется, так хорошо, весело и легко, потому что все, кто оказался на горке, как будто снова впадают в детство (не считая тех, кто из него никуда и не выпадал). Вот стоял серьезный человек, руководитель среднего звена, деловито наблюдал за тем, чтобы никто не сшиб ненароком его сынишку. Но стоит чаду заявить, что оно устало, «папа, хочешь прокатиться», как серьезности — и не бывало. Летит вниз, головой вперед, снежные брызги столбом, «поберегииись!»

Все на горке становятся детьми — чистыми, светлыми, веселыми.

И я думаю, пока лежит на склонах чистый снег, пока есть возможность скатиться по укатанной до состояния льда самодельной трассе, пока визжат от восторга дети и смеются взрослые, будет спокойствие и мир.

Радуешься зиме, снегу и свету, и радость эта по-особенному острая, ясная. Потому что очень уж контраст яркий со всем, что было до.

Нам всем нужна эта передышка. Этот чистый детский восторг. Эта звенящая пустота в голове.

Впереди еще очень много работы. Сложной, утомительной. И снова будут эмоциональные качели. И снова будем не верить собственным глазам, читая новости, и восклицать: «Ну сколько можно? Что за абсурд?». И снова будем стонать, понимая, что это не спринт, а марафон. А как бы хотелось поскорее…

Всё это будет.

А пока наслаждаемся этим подарком — долгожданной настоящей зимой. И всем хорошим, что к ней прилагается.

Александр Зантович, tut.by

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