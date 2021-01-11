В России впервые выявлен «британский» штамм коронавируса

В России впервые выявлен «британский» штамм коронавируса6
- 11.01.2021, 8:43
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Новая разновидность COVID-19, по утверждениям специалистов, распространяется быстрее обычной.
В России впервые обнаружили так называемый "британский" штамм коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия 1". По её словам, вирус выявили у гражданина России, прибывшего из Великобритании. Когда именно это произошло – не уточняется, прямое авиасообщение между странами сейчас прервано, сообщает "Радио Свобода".
Новая разновидность коронавируса, по утверждениям специалистов, распространяется быстрее обычной – на 50–70 процентов. Особенно активно она распространяется в Великобритании, из-за чего в этой стране в последние недели фиксируются рекордные показатели новых инфицированных за сутки – более 50 тысяч. Власти были вынуждены снова объявить общенациональный карантин.
Нет, однако, подтверждений тому, что после заражения новым штаммом болезнь у пациентов проходит тяжелее и приводит к большему числу смертельных исходов.
О появлении новой мутации COVID-19 в Великобритании стало известно в середине декабря. Как отмечали инфекционисты, новый штамм, вероятно, возник у пациентки с ослабленной иммунной системой, которая не смогла побороть коронавирус, но стала благоприятной средой для мутации.
После штамм был обнаружен в Китае, Испании, Швеции, Франции, Дании, Нидерландах, Италии, Германии, а также в нескольких странах Азии и Ближнего Востока. В связи с этим более двадцати государств прервали с Великобританией авиасообщение.
При этом руководитель управления Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил, что новые штаммы – это нормальное явление для пандемии и что не стоит говорить о вышедшей из-под контроля ситуации.
В России, по официальным данным, в последние дни выявляется меньше инфицированных коронавирусом, чем в декабре, – в среднем около 23–25 тысяч. По словам Поповой, говорить о стабильном улучшении ситуации пока преждевременно.