В России впервые выявлен «британский» штамм коронавируса 6 11.01.2021, 8:43

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Фото: Zuma/ТАСС

Новая разновидность COVID-19, по утверждениям специалистов, распространяется быстрее обычной.

В России впервые обнаружили так называемый "британский" штамм коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия 1". По её словам, вирус выявили у гражданина России, прибывшего из Великобритании. Когда именно это произошло – не уточняется, прямое авиасообщение между странами сейчас прервано, сообщает "Радио Свобода".

Новая разновидность коронавируса, по утверждениям специалистов, распространяется быстрее обычной – на 50–70 процентов. Особенно активно она распространяется в Великобритании, из-за чего в этой стране в последние недели фиксируются рекордные показатели новых инфицированных за сутки – более 50 тысяч. Власти были вынуждены снова объявить общенациональный карантин.

Нет, однако, подтверждений тому, что после заражения новым штаммом болезнь у пациентов проходит тяжелее и приводит к большему числу смертельных исходов.

О появлении новой мутации COVID-19 в Великобритании стало известно в середине декабря. Как отмечали инфекционисты, новый штамм, вероятно, возник у пациентки с ослабленной иммунной системой, которая не смогла побороть коронавирус, но стала благоприятной средой для мутации.

После штамм был обнаружен в Китае, Испании, Швеции, Франции, Дании, Нидерландах, Италии, Германии, а также в нескольких странах Азии и Ближнего Востока. В связи с этим более двадцати государств прервали с Великобританией авиасообщение.

При этом руководитель управления Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил, что новые штаммы – это нормальное явление для пандемии и что не стоит говорить о вышедшей из-под контроля ситуации.

В России, по официальным данным, в последние дни выявляется меньше инфицированных коронавирусом, чем в декабре, – в среднем около 23–25 тысяч. По словам Поповой, говорить о стабильном улучшении ситуации пока преждевременно.

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