Как живется в белорусских моногородах 11.01.2021, 9:37

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«Градообразующие предприятия» несут колоссальные убытки.

Белорусы привыкли к резонансным вестям из российских и украинских моногородов. Однако и в нашей стране появились напряженные точки на карте, пишет сайт banki24.by.

Типичное определение моногорода — это населенный пункт, который сформировался при крупном валообразующем предприятии и это с этим предприятием так или иначе связаны жизни большинства горожан. Яркие примеры в белорусской практике — это Жодино и Жлобин.

Жодино вырос из небольшого населенного пункта благодаря БЕЛАЗу. В среднем за 10 месяцев 2020 года в экономике города были заняты 28,9 тыс. человек.

При этом на БЕЛАЗе по годовому отчету за 2019 год работали 11,2 тыс. человек. Если учитывать семьи работников завода, то состояние дел на предприятии так или иначе влияет на уровень жизни до 30 тысяч жодинцев.

Так как в прошлом году БЕЛАЗ выпустил облигации, предприятие опубликовало финансовый отчет за 9 месяцев 2020-го. В отчете по нацстандартам хорошо заметен двукратный обвал выручки. Если за январь—сентябрь 2019 года выручка достигала 1,344 млрд BYN, то за такой же период в 2020-м — лишь 647,3 млн BYN.

Прибыль от реализации продукции на БЕЛАЗе сократилась почти втрое — с 309,9 до 105,7 млн BYN, а чистая прибыль вообще на порядок — с 219,3 млн BYN до 15,9 млн BYN.

В 2020 году для БЕЛАЗа был характерен скачок дебиторки и огромный рост расходов будущих периодов. Краткосрочная дебиторка завода с начала года увеличилась с 705,1 до 947,6 млн BYN. Дебиторка в основном указывает на состояние расчетов за поставленную продукцию.

Расходы будущих периодов за 9 месяцев взмыли вверх с 1 до 460,3 млн BYN. Примечательно, что по указам об особом порядке списания курсовых разниц именно в расходах будущих периодов могут временно сидеть убытки, полученные на скачках курса.

Распорядок дня Жлобина определяет Белорусский металлургический завод (БМЗ). В экономике Жлобинского района в среднем за 10 месяцев 2020 года было занято 47,5 тыс. человек, а по отчету БМЗ за 2019 год на заводе трудились 11 тыс. человек. Опять вместе с семьями выходит влияние завода на большинство трудового люда региона.

По БМЗ также доступен финансовый отчет по нацстандартам за 9 месяцев. Согласно этому документу завод сократил выручку с 2,264 до 1,974 млрд BYN. Кроме того, БМЗ второй год подряд имеет убытки от реализации продукции. За 9 месяцев 2019-го они составили 43,9 млн BYN, за 9 месяцев 2020-го — 27,1 млн BYN.

В небольшой плюс предприятие вытягивают только доходы от инвестиционной и финансовой деятельности. Благодаря этому чистая прибыль за 9 месяцев 2020 года составила 34 тыс. BYN (против 17 тыс. BYN годом ранее). Понятно, что для такого огромного предприятия 34 тыс. BYN — это практически ничто.

У БМЗ имеются миллиардные долги. На 1 октября 2020 года долгосрочные обязательства завода составили 1,334 млрд BYN, краткосрочные — 3,603 млрд BYN. При этом краткосрочные активы на ту же дату достигали всего 711,6 млн BYN, что говорит о недостатке собственных оборотных средств.

За БМЗ числятся значительные убытки прошлых периодов. По данным последнего доступного отчета эти убытки составили 508,3 млн BYN.

Реальные зарплаты в 2020 году падают как в Жлобинском районе, так и в Жодино. Это довольно необычно для Беларуси, где в большинстве регионов есть рост получек.

По Жлобинскому району реальная начисленная зарплата за 11 месяцев снизилась на 2,3%, по Жодино — на 7,2%. Причем в Жодино падение длится уже второй год подряд: в 2019-м было минус 2,6%.

В результате зарплаты в Жлобинском районе и Жодино серьезно просели к среднему уровню в соответствующих областях — Гомельской и Минской. За 2019—2020 гг. просадка по Жлобинскому району составила со 110,4% до 100,9%, по Жодино — со 110,8% до 95,9%.

В целом ситуация на БЕЛАЗе и БМЗ по отчетам такова, что руководителям компаний не позавидуешь. В 2020 году в более сложном положении находился БМЗ, но если БЕЛАЗ еще n лет продолжит в том же духе, то постепенно может оказаться на месте жлобинцев.

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