Михаил Горбачев: Я восхищаюсь белорусами 1 11.01.2021, 10:29

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Михаил Горбачев

Экс-глава СССР призвал дать белорусскому народу возможность самому найти свой путь.

Экс-президент СССР Михаил Горбачев призвал Россию дать белорусскому народу найти свой путь. Об этом он заявил в интервью РИА «Новости».

«То, что происходит у наших соседей, очень волнует меня. Это трудности перехода к демократии», - заявил Горбачев.

Он напомнил, что высказывался о ситуации в Беларуси минувшей осенью в интервью британскому изданию The Times: говорил, что восхищается белорусами.

«И надо дать этому народу возможность самому найти путь, он сможет это сделать, я уверен», - добавил бывший советский лидер.

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