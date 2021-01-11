Михаил Горбачев: Я восхищаюсь белорусами

Михаил Горбачев: Я восхищаюсь белорусами1
- 11.01.2021, 10:29
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Экс-глава СССР призвал дать белорусскому народу возможность самому найти свой путь.
Экс-президент СССР Михаил Горбачев призвал Россию дать белорусскому народу найти свой путь. Об этом он заявил в интервью РИА «Новости».
«То, что происходит у наших соседей, очень волнует меня. Это трудности перехода к демократии», - заявил Горбачев.
Он напомнил, что высказывался о ситуации в Беларуси минувшей осенью в интервью британскому изданию The Times: говорил, что восхищается белорусами.
«И надо дать этому народу возможность самому найти путь, он сможет это сделать, я уверен», - добавил бывший советский лидер.