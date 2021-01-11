Какие курсы доллара и евро установили обменники в начале 6-дневной рабочей недели?
- 11.01.2021, 11:01
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Доллар растет на торгах 11 января на Белорусской валютно-фондовой бирже.
Tut.by посмотрел, какие курсы валют установили обменники в начале длинной рабочей недели.
На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар подорожал на 0,3% — до 2,5733 рубля, российский рубль снизился на 0,59% — до 3,4649 рубля за 100 российских рублей. Данные на 10.18. Евро снизился на 0,94% — до 3,1349 руля (данные на 10.21).
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,62 рубля (Белорусский народный банк, Беларусбанк, БПС-Сбербанк, МТБанк, Белагропромбанк), а ниже всего — 2,585 рубля (БСБ Банк).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке, БСБ Банке — 2,58 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в Беларусбанке — 3,22 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке — 3,145 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в РРБ-Банке — 3,15 рубля.