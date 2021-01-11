Ученые обнаружили целебные свойства золота 11.01.2021, 11:30

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Специалисты синтезировали наночастицы, диаметр которых в восемь раз меньше толщины волоса.

Ученые из испанского Университета URV обнаружили, что наночастицы, находящиеся в золоте, способны убивать болезнетворные бактерии, пишет Wiley Online Library (перевод - kurs.com.ua).

Специалисты в лаборатории синтезировали наночастицы, диаметр которых в восемь раз меньше толщины волоса. Выяснилось, что при наличии этих частиц клетки бактерий изменяются, поскольку их стенки не справляются с «напором». Таким образом инертные наночастицы убивают болезнетворные бактерии.

Ученые также смоделировали процесс болезни – в результате эксперимента они подтвердили свои выводы о лечебных свойствах золота. Оно является достаточно сильным антисептиком, считают специалисты.

Однако неизвестно, получится ли использовать золото для профилактики заболеваний. Причина тому – стоимость драгоценного металла. Кроме того, допускается, что подобные целебные свойства есть у любого благородного металла.

Ранее в Швейцарии создали золото со свойствами пластика. Для его изготовления использовали белковые волокна и латексный полимер. Такой материал оказался легче алюминия, его будут использовать при создании часов и украшений, чтобы аксессуары не отличались слишком большим весом.

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