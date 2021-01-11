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Какие продукты подорожают из-за повышения НДС в два раза?

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  • 11.01.2021, 11:34
  • 1,778
Какие продукты подорожают из-за повышения НДС в два раза?

Подорожает целый ряд продуктов.

Министерство по налогам и сборам сообщает, что с 1 января в два раза вырос налог на добавленную стоимость на некоторые импортные продукты. И если раньше импортеры платили 10% НДС при ввозе этих товаров, то теперь налог составляет 20%, пишет onliner.by.

«С 01.01.2021 отдельные позиции продовольственных товаров при их реализации на территории Республики Беларусь, при их ввозе на территорию Республики Беларусь облагаются НДС по ставке в размере 20% вместо ранее применявшейся ставки НДС в размере 10%», — сообщает ведомство.

Итак, до 1 января этого года импортный хлеб и другие мучные кондитерские изделия облагались ввозным НДС в размере 10%. Исключение составляли снэки и чипсы и другие позиции.

С 1 января 2021 года импортеры будут вынуждены платить 20% при ввозе сладкого сухого печенья, а также крекеров, галет, вафель и вафельных пластин, рисовой бумаги, чипсов, снэков и так далее.

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