Жыве Беларусь!

Белорусская диаспора Киева передает привет диаспоре Санкт-Петербурга.

Жыве Беларусь!

- Питер, ребята ждут ответа! - пишет телеграм-канал «Хартии-97».

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