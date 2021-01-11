У штурмовавших Капитолий обнаружили взрывные устройства и коктейли Молотова 10 11.01.2021, 11:52

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Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Ведется расследование.

В Соединенных Штатах открыли 25 дел о случаях внутреннего терроризма из-за штурма здания Конгресса на прошлой неделе.

Об этом объявил конгрессмен-демократ Джейсон Кроу, который обсудил этот вопрос с министром армии Райаном МакКарти, сообщает "Европейская правда".

Офис Кроу опубликовал в Twitter заявление после его разговора с МакКарти, в котором, в частности, указывается, что во время беспорядков обнаружено огнестрельное оружие, взрывные устройства, коктейли Молотова и пластиковые наручники.

Кроу также выразил обеспокоенность тем, что в беспорядках якобы участвовали действующие военнослужащие и резервисты.

Он отметил, что "Министерство обороны знает о дальнейших возможных угрозах, которые представляют потенциальные террористы в последующие дни, включая День инаугурации, и работает с местными и федеральными правоохранительными органами для координации мер безопасности".

Кроу также требовал "пересмотреть список военных, которые будут размещены на инаугурации, чтобы убедиться, что среди них нет тех, кто сочувствует внутренним террористам".

В целом сейчас известно о 20 федеральных обвиняемых по уголовным делам, связанным с беспорядками в Капитолии.

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