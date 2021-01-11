К концу недели в Беларуси ожидаются морозы до -25 °С 3 11.01.2021, 11:58

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В стране серьезно похолодает.

Высота снежного покрова в Беларуси по данным на утро понедельника составляет от 1 до 26 сантиметров, а самые высокие сугробы — 30 см — отмечены в Борисове. К снегопадам присоединятся и морозы: в выходные в отдельных районах по северо-востоку страны в ночные часы воздух может охладиться до −20…−25°С. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на Белгидромет Минприроды.

Предстоящая неделя в Беларуси ознаменуется приходом настоящей зимы. Атмосферные фронты от североатлантических циклонов будут формировать осадки в виде снега, существенно похолодает.

12 января, во вторник, местами по стране пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем по западу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −3…−9°С, по северо-востоку до -11°С, максимальная днем −4…+1°С.

В среду, 13 января, временами снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, южный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −2…−9°С, максимальная днем 0…-6°С.

14 января, в четверг, временами снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток −7…−13°С, в юго-западных районах −3…−6°С; в ночные часы преимущественно по северо-востоку местами до −14…−15°С.

В пятницу, 15 января, на большей части территории Беларуси ожидается кратковременный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток −11…−18°С, ночью в отдельных районах до -21°С, по юго-западу −9…−10°С.

В субботу, 16 января, местами кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −14…−21°С, в отдельных районах −22…−25°С; максимальная днем −11…−18°С, по юго-западу −9… −10°С.

17 января, в воскресенье, местами по стране кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью от -10°С по северо-западу до -22°С по юго-востоку Беларуси, максимальная днем −5…−12°С; преимущественно по восточной половине страны ночью местами −23…−25°С, днем в отдельных районах −13…−15°С.

Синоптики отмечают, что вторая декада января ожидается холоднее обычного на 1−3 градуса (при средней норме -3 -6°С).

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