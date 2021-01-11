Белорусские власти массово вырубают и продают лес-кругляк 29 11.01.2021, 12:08

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иллюстрационное фото

Режим занялся разграблением страны.

Telegram-канал «Ник и Майк» обратил внимание на то, что белорусские власти массово продают в ЕС лес-кругляк:

- О том, что Лукашенко врет как дышит - можно издать книгу в несколько томов. Вот еще один свежий пример.

В Беларуси с 2018 года действует запрет на вывоз леса-кругляка. Еще в апреле 2020 года Лукашенко пытался показаться борцом за белорусскую природу.

Действительно, в 2018 году экспорт резко пошел вниз. Для разрешения на вывоз леса-кругляка нужна была виза лично Лукашенко, чем он активно хорохорился. Если в 2016 году экспортировали в ЕС на 91,5 млн евро, в 2017 – на 82,3 млн евро, то в 2018 – только на 3 млн, в 2019 – на 6,8 млн (картинка прилагается).

На каждом совещании по лесному хозяйству Лукашенко напирал на плохое отношение к лесу и что лес-кругляк он не разрешит экспортировать никогда в жизни. Мол, сами все можем переработать и отправить на экспорт не кругляк или доски, а продукцию с высокой добавленной стоимостью – например, мебель. Благо модернизация деревообрабатывающих предприятий завершена (ха-ха-ха). По идее вот-вот должны были зажить, но что-то пошло не так.

Только за январь-октябрь экспорт леса-кругляка в ЕС составил 18,6 млн долларов. Данные Управления делами Лукашенко подтверждают тренд – экспорт леса-кругляка по сравнению с 2019 годом увеличился в 15 раз. Отметим, что в обоих отчетах нет данных по Китаю, а лес туда вывозится совершенно точно. Только тендеров на транспортно-экспедиционные услуги по вывозу 62,8 тыс метров кубических пиломатериалов состоялось на 4,5 млн долларов.

Бывалые люди говорят, что таких темпов экспорта не видали никогда прежде. По БЖД вагоны шли сотнями, колесный транспорт тоже вовсю трудился. Ник прознал, что еще в конце 2020 года лесхозы дорезали нору 2021 (!!!) года. Такой темп естественным образом сказался на цене внутри страны – она выросла в два раза. Короче, запрет на вывоз леса-кругляка либо втихаря отменен, либо Лукашенко лично санкционирует разграбление страны.

Но диктатор решил на этом не останавливаться и в ноябре 2020 года подписал указ, согласно которому лесхозам предоставляется возможность выставлять на биржевые торги древесину на корню для проведения сплошных санитарных рубок. Ну, вы знаете, как это делается: нашли жука-короеда в одном дереве - вырубили 3 гектара.

Кроме того, указ предоставляет возможность реализации древесины на корню по согласованию с облисполкомами вне биржевых торгов юридическим лицам, осуществляющим переработку и поставку продукции на экспорт.

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