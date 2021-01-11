Как писательница из Минска продала квартиру и купила здание синагоги 1642 года в Слониме 2 11.01.2021, 12:42

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Илона Караваева

Илона Караваева хочет сохранить историческое здание.

У разваливающейся синагоги в Слониме появился новый хозяин: здание с аукциона купила писательница из Минска Илона Караваева, которая пишет под литературным псевдонимом Иоанна Ривз. Историческое здание 1642 года постройки было продано почти за 30 тысяч рублей. Realt.by связался с Иоанной и попросил ее рассказать, зачем она решила купить синагогу и что намерена делать со зданием.

— Я продала свою квартиру в Минске и приобрела синагогу в Слониме, — с первых же минут разговора удивляет нас Иоанна. — Увидела объявление об аукционе и стала думать, как можно помочь сохранить это культурное достояние. Как человек сферы искусства я хотела сделать что-то полезное для общества. Узнала, как принять участие в аукционе, затем составила заявку, и в итоге все получилось.

Интересно, что в самом Слониме новая собственница синагоги пока еще не была. С этим городом ее связывают исключительно рассказы мамы, которая после войны жила тут вместе с родителями.

— Моя главная цель — сохранить здание. Нужно уйти от аварийного состояния и попытаться восстановить строение — говорит Иоанна. — Синагога находится в прекрасном месте. Это — центральная улица, где есть действующий Спасо-Преображенский собор, восстановленный костел Бернардинок. Мне очень хочется, чтобы однажды свои двери для горожан и гостей города открыла и синагога. Я верю, что общими силами нам удастся это сделать.

Говоря о будущем синагоги, Иоанна видит ее, скорее, популярным туристическим объектом, чем действующим культовым сооружением.

— Вряд ли это будет действующая синагога, ведь евреев в городе уже не осталось. Думаю, что здание может стать точкой притяжения туристов — памятником архитектуры, на который интересно взглянуть как снаружи, так и изнутри. Здесь на территории, возможно, будем проводить какие-то культурные мероприятия, концерты, а в небольших пристройках к зданию подумаем над открытием кафе или сувенирной лавки.

Писательница понимает, что собственных средств для восстановления здания у нее не хватит — для этого нужны миллионы евро. Чтобы восстановить здание, Иоанна собирается инициировать создание специального фонда. По условиям аукциона новый собственник должен в течение 2-х лет предоставить проектную документацию и в течение 5 лет — сделать проект реконструкции здания. В планах у минчанки — наладить контакты со всеми, кто заинтересован в возрождении слонимской синагоги, в том числе — и с британским Фондом еврейского наследия.

Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Напомним, Слонимскую синагогу первый раз выставили на аукцион в мае прошлого года. Тогда здание оценили в 137 тысяч рублей. Желающих ее приобрести не нашлось.

Тогда же Лондонский фонд еврейского наследия выступил с предложением выкупить памятник архитектуры, однако, чтобы все получилось, нужны деньги и время. Ранее представители данной организации внесли синагогу в Слониме в список самых значимых объектов еврейского мирового наследия, которым нужна помощь.

Синагогу выставляли на аукцион еще несколько раз, но тогда покупателей не находилось. Представители Фонда тоже решили, что будут ожидать, когда цену снизят в два раза. Предполагалось, что это будет сделано ко второму аукциону — однако стоимость была снижена всего на 10%. Представители Фонда такому положению вещей были удивлены.

Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

— Справа ў тым, што арганізатары аўкцыёна запэўнілі прадстаўнікоў Фонда, што на другім аўкцыёне кошт будзе менш у два разы. Але атрымалася па-іншаму. Зразумела, што прадавец мае права, але замежныя спецыялісты такую сітуацыю разглядаюць з таго боку, што вусныя абяцанні не выконваюцца, што для Фонда не вельмі добры знак. Зноў жа, праблема яшчэ ў тым, што ўмовы аўкцыёна адны, а спецыялісты Фонда кажуць аб тым, што часу для рэстаўрацыі будынка і распрацоўкі праекта ды складання каштарыса трэба значна больш, — рассказывал заместитель председателя общественного объединения «Беларускае добраахвотнае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры» Юрий Мелешкевич.

Это общественное объединение является белорусским партнером Фонда еврейского наследия и занимается вместе с другими белорусскими организациями составлением архитектурно-эскизного проекта, а также консультацией на данном предварительном этапе.

29 декабря синагогу в Слониме все же продали.

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