Что происходит, когда коронавирус мутирует? 11.01.2021, 13:50

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фото pravda.com.ua

Простой ответ на сложный вопрос.

Появляются новые мутации коронавируса, вызывающего COVID-19, в том числе более заразный вариант, впервые обнаруженный в Соединенном Королевстве, даже когда вакцины, содержащие фрагменты вирусного генетического материала, начинают распространяться. Густаво Каэтано-Аноллес, профессор сельскохозяйственных наук и член Института геномной биологии Карла Р. Вёза при Иллинойском университете в Урбане-Шампейн, изучал и каталогизировал генетические мутации этого вируса. В интервью редактору отдела биомедицинских наук News Bureau Лиз Альберг Тачстон Каэтано-Аноллес обсудила вирусную мутацию и ее значение для вакцинации, пишет сайт healthinfo.ua.

Как и почему мутируют вирусы?

РНК-вирусы, такие как коронавирусы, имеют невероятно динамичный геном. Не все мутации релевантны, значительны или присутствуют во всех белках. Однако некоторые из них могут предоставлять полезные для вируса или важные для их выживания функции, которые вирусы любят сохранять.

Появляются ли мутации, которые мы наблюдаем в коронавирусе, быстрее или медленнее, чем вы ожидали?

Мутации происходят случайным образом, но есть белки, которые защищают систему репликации вируса от чрезмерных действий. Почему? Слишком много мутаций может быть опасным для вируса. Они лишили бы его шансов найти более полезные мутации. Однако слишком мало мутаций может лишить вирус возможности для инноваций. Итак, в том, что мы наблюдаем, нет ничего необычного. Что необычно, так это масштабы пандемии. Более широкое распространение вируса дает ему больше возможностей для инноваций.

Может ли какая-либо из наблюдаемых до сих пор мутаций обеспечить устойчивость вируса к разрабатываемым вакцинам? Почему или почему нет?

Похоже, мутации, подобные мутации в варианте B.1.1.7, не затрагивают сайты с высокими показателями доступности антител. Это хорошая новость для вакцинации. Плохая новость заключается в том, что похоже, что эти мутации мешают обнаружению вируса в анализах ПЦР, используемых в большинстве тестов COVID-19. Это подразумевает, что нам предстоит много работать, чтобы решить проблему точного тестирования.

Могут ли новые штаммы потребоваться периодические новые вакцины, подобные ежегодной вакцинации от гриппа?

В коронавирусе ведет себя как грипп и сезонный как грипп. Так что да, штаммы вируса изменятся, и нам могут потребоваться новые вакцины. Однако новая технология РНК кажется очень эффективной и быстрой в использовании. Это отличные новости.

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