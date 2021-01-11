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В Пуховичском районе 10-летний мальчик утонул в колодце

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  • 11.01.2021, 13:55
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В Пуховичском районе 10-летний мальчик утонул в колодце
Фото: СК

Обстоятельства гибели ребенка выясняют следователи.

Об исчезновении 10-летнего мальчика в милицию 10 января сообщила его мать, жительница поселка Дружный Пуховичского района.

В ходе проверки выяснилось, что мальчик катался с горки в лесу в соседнем поселке Свислочь с 14-летней девочкой. Она вернулась домой, а мальчик – нет. Во время поисковых мероприятий в тот же вечер спасатели в неэксплуатируемом очистительном колодце наверху горки после откачки воды нашли тело ребенка. Там же была его шапка, а рядом с колодцем находились куртка и пластиковая леденка.

По факту гибели ребенка проводится проверка, назначена судебно-врачебная экспертиза.

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