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Белорусские пенсионеры протестуют против диктатуры

  • 11.01.2021, 13:59
  • 1,721
Белорусские пенсионеры протестуют против диктатуры

Против нынешней власти выступают самые разные поколения белорусов.

Telegram-канал «Хартия-97%» опубликовал видео протеста минских пенсионеров.

«Пенсионеры Минска против диктатуры, фальсификаций, пропаганды по госканалам и насилия», — пишет Telegram-канал.

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