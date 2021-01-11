«Все структуры власти лишились легитимности от народа» 1 11.01.2021, 14:28

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Сейчас все мы видим в них паразитов

Telegram-канал «Баста!» поделился мнением своего читателя о легитимности белорусских институтов власти:

- До событий этой осени в Беларуси я слова «легитимность» наверно никогда и не слышал, а сейчас оно звучит на каждом углу. Что оно означает на самом деле?

Но смысл этого слова можно получить в ответах на вопросы:

Согласны ли вы видеть на должности президента человека, сочинившего цифры поддержки населением?

Считаете ли вы «Национальное собрание» («белорусский парламент») способным представлять волю народа?

Считаете ли вы ОМОН структурой по защите общества от угроз? Считаете ли вы милицию защитниками граждан, готовы ли вы доверить им защиту жизни своих детей?

Считаете ли вы белорусский суд местом торжества правды и справедливости?

Считаете ли вы чиновников в исполкоме людьми, создающими благоденствие и процветание на нашей земле?

Все эти структуры госуправления лишились легитимности от народа - признания права на существование, права управлять страной.

Сейчас все мы видим в них паразитов, узурпаторов, единственной целью которых является сохранение самих себя.

Нам больно от осознания заблуждения, в котором мы пребывали долгие годы.

А теперь вспомните органы народного, альтернативного государства, которые как компенсацию создало общество. Которые здесь и сейчас помогают нам чувствовать себя человеком. Те институты нового государства, которым досталась народная легитимность.

А еще лучше, приложите свое личное усилие в укреплении еще молодых структур Новой Беларуси, государства для народа.

Маленькими шагами к большой победе.

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