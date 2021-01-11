У белорусов на границе изымают ноутбуки 7 11.01.2021, 15:17

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История минчанина, который недавно возвращался из Киева домой.

В ночь с 5 на 6 января минчанин Кирилл Афанасьев после новогодних праздников возвращался из Киева в Минск. Ехал через пункт пропуска «Новая Гута». После проверки документов, вспоминает он, в связи с «комплексом мер по обеспечению государственной безопасности» к нему возникли вопросы, пишет tut.by.

В итоге у него изъяли ноутбук. Из-за чего все это произошло, мужчина не знает. Возможно, предполагает, это как-то связано с тем, что в октябре его задерживали по статье 23.34 КоАП.

Отработав 10 лет в МЧС, Кирилл устроился на круизный лайнер. Здесь он замдиректора казино. Головной офис их компании, рассказывает, находится в Майами. Весной, когда в связи с COVID-19 рейсы стали отменять, мужчина на время вернулся в Беларусь.

— Моя жена украинка, Новый год мы решили встречать с ее родней, поэтому 19 декабря, до закрытия границ, поехали в Киев, — описывает ситуацию собеседник. — В ночь с 5 на 6 января мы на автобусе возвращались в Беларусь. Ехали через пункт пропуска «Новая гута».

В очередь на проверку документов Кирилл стал одним из первых. Говорит, когда пограничник просканировал его паспорт, немного изменился в лице и, как предполагает собеседник, начал набирать кого-то из руководства.

— Подошел начальник смены. Меня попросили отойти в сторону и подождать. Видимо, чтобы я не убежал, со мной стоял прапорщик. Я спросил у него: «Что случилось?», он ответил: «Подождите, сейчас придут и вам все объяснят», — передает ту беседу Кирилл. — Мы простояли минут десять, после этого меня провели в зону таможенного досмотра и передали таможенникам. При этом паспорт мне никто не возвращал.

С собой, продолжает Кирилл, у него был рюкзак и барсетка — там личный ноутбук, телефон, бритва, белье, бутылка вина и около трех тысяч долларов. Вещи, рассказывает, и у него «отсканировали», затем досмотрели и переписали.

— Другие пассажиры из нашего автобуса уже прошли контроль, а я все еще стоял в зоне таможенной проверки, — возвращается к тем событиям собеседник. — Спустя какое-то время меня провели в одно из внутренних помещений. Затем попросили перейти в другое, похожее на офис.

— Сотрудники таможни вам не говорили, почему к вам возникли вопросы?

— Сказали: в связи с комплексом мер по обеспечению государственной безопасности, — отвечает Кирилл. — Я еще подумал: «Ничего себе!»

«Мне сообщили, что ноут отправят в Гомель на экспертизу»

«В офисе», продолжает, Кирилл его попросили подписать протокол досмотра вещей и сообщили, что его ноутбук «вынуждены изъять». Технику, объяснили, «нужно проверить на предмет экстремистской деятельности».

В решении о назначении таможенной экспертизы, которое выдали Кириллу, написано: областная экспертная комиссия по оценке информационной продукции должна проверить «на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма».

— Мне сообщили, что ноут отправят в Гомель на экспертизу. Срок экспертизы, предупредили, до 20 дней. После этого мне нужно снова приехать из Минска в Новую Гуту (это более 300 км. — Прим.), и его забрать, — описывает ситуацию Кирилл. — После беседы меня отпустили в автобус. В общей сложности рейс из-за меня задержали часа на полтора.

Кирилл говорит, что не понимает, почему из всех пассажиров вопросы возникли именно к нему. Возможно, предполагает, это как-то связано с тем, что в октябре его задерживали по статье 23.34 КоАП. До суда он двое суток провел за решеткой, и заплатил штраф.

— Пока не было коронавируса, мы с женой по нескольку раз в год ездили между Украиной и Беларусью. И никогда, хотя у меня и стоят американские визы, вопросов ко мне не возникало, — говорит Кирилл и подчеркивает. — Для меня важно отметить, что все пограничники и таможни общались со мной очень корректно. Обстановка была дружелюбной. К ним у меня нет никаких вопросов, но удивляет сама ситуация. Почему ко мне, гражданину Беларуси, который десять лет спасал наших людей в чрезвычайных ситуациях, и значительную часть денег, которые зарабатывает за границей, вкладывает в экономику своей страны, такое отношение? Почему в моем лице увидели какого-то экстремиста?

Кирилл Афанасьев не единственный, кто столкнулся с подобной ситуацией. О похожем случае журналистам в конце ноябре написала еще одна читательница. Она с мужем и приятелем также возвращались из Украины в Беларусь.

— В сентябре муж с другом были на сутках по статье 23.34, — написала читательница. — На границе [у них] изъяли ноутбуки, которые принадлежат компаниям-работодателям. [Сказали] отправят на экспертизу, будут проверять на экстремизм.

ГТК: увеличилось количество попыток перемещения запрещенных и ограниченных к перемещению товаров

В Таможенном комитете говорят, что в связи с COVID-19 тех, кто пересекает таможенную границу, стало меньше. Однако, специалисты «констатируют увеличение количества попыток перемещения запрещенных и ограниченных к перемещению товаров».

— С учетом сложившейся ситуации на основании использования системы управления рисками ввозимые в страну товары таможенные органы направляют на соответствующую проверку. В случае выявления признаков нарушения законодательства дается соответствующая правовая оценка, в ином случае — товары в установленные сроки возвращаются владельцам, — пояснили в ГТК. — Имеет место и направление перемещаемых товаров на экспертизу, в том числе для подтверждения их стоимости и качества, заявленных владельцем.

Данные подходы, отмечают в Таможенном комитете, соответствуют нормам международного права и национального законодательства о таможенном регулировании.

— Мужчины, у которых взяли технику для проверки, ранее проходили по статье 23.34 КоАП. Связано ли это с тем, что вопросы на границе возникли именно к ним?

— Нет, — ответили в ГТК. — В данном случае, это совпадение.

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