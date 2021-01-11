Литва готовит новый план блокировки электроэнергии с БелАЭС 3 11.01.2021, 15:27

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Фото: ТАСС

Ускорится синхронизация в этом вопросе с Евросоюзом.

Литва намерена предпринять дополнительные меры по блокировке электроэнергии с БелАЭС. Ранее принятый закон фактически не работает. Об этом заявил министр энергетики соседней страны Дайнюс Кревис в интервью BNS.

По его словам, в министерстве проанализировали операции белорусских электростанций, потоки в Литву и другие страны Балтии. На основании этих данных ведомство пришло к выводу, что электроэнергия с БелАЭС все-таки попадает в Литву.

«Государственная служба регулирования энергетики — регулятор — совершенно ясно заявила, что электроэнергия, которая сегодня поступает в Литву, закупается у Беларуси, и закупается на Рижской бирже, нарушает закон. Вероятно, мы должны согласиться с тем, что регулирующий орган — это орган, который может оценивать и предоставлять юридическую и техническую экспертизу. Они предоставили такую экспертизу. Если бы они увидели соблюдение закона, вероятно, не было бы проблем с утверждением этой методологии», — сказал он.

Крейвис рассчитывает решить этот вопрос в рамках председательства Литвы и Балтийском совете министров, которое началось с 1 января.

Официально Литва не пропускает электроэнергию из Беларуси. Однако еще в прошлом году Латвия перенесла торговлю электроэнергией с литовской границы на российскую.

По словам Крейвиса, Литва намерена ускорить синхронизацию с ЕС.

«Между тем рабочая группа в министерстве представляет собой чисто техническую группу, целью которой является собрать лучших и самых талантливых технических специалистов из министерств и компаний и разработать такой важный план. Я считаю, что этот план, особенно в случае с проблемой БелАЭС, будет готов в конце января — начале февраля, и у нас уже будет весь план, согласованный между учреждениями, и мы сможем по нему действовать», — добавил он.

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