Португалия возглавила Совет ЕС на ближайшие полгода 11.01.2021, 15:34

1,232

Страна сменит на этом посту Германию.

Португалия в четвертый раз заняла место председателя Совета Евросоюза, сменив на этом посту Германию. До 30 июня она будет определять повестку для политических органов ЕС и отвечать за их бесперебойную работу, пишет euro-pulse.ru.

Девиз председательства Португалии – «Время действовать во имя справедливого, «зеленого» и цифрового восстановления экономики». Это восстановление позволит Европе перейти к передовым климатическим стандартам и цифровым технологиям (соответствующий план восстановления был принят прошлым летом).

Кроме того, Португалия будет работать над распространением более справедливых социальных норм и прав, а также развивать международные связи.

Португалия уже занимала пост председателя Совета ЕС — в 1992 году, когда главной задачей было подписание соглашения о создании Евросоюза, в 2000 и 2007 годах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».