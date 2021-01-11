Белорусы требуют не увольнять легендарного директора музея истории Могилева 2 11.01.2021, 15:49

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Алексей Батюков.

Фото: mogilev-region.gov.by

Эти требования уже поддержали более 350 человек.

Белорусы собираются отстоять легендарного директора истории Могилева, которого чиновники решили уволить, — собирают подписи под петицией. Официально с Алексеем Батюковым просто не продлевают контракт. Неофициально — это ожидаемая реакция чиновников на то, что Батюкова оштрафовали за участие в трех акциях протеста и что он с коллективом подписывал письмо с требованием отставки Лукашенко, пишет tut.by.

Петицию с требованием «прекратить давление на директора музея истории Могилева» создал экс-заместитель Алексея Батюкова — Евгений Балберов, который ранее уволился из музея в знак протеста против репрессий в отношении его брата. Александра Балберова уволила из областного художественного музея им. Масленикова бывшая чиновница облисполкома, а сейчас директор музея Елена Боброва.

В петиции в поддержку Алексея Батюкова указаны требования: прекратить на него давление, продлить с Батюковым трудовой контракт в должности директора музея, а также «прекратить преследование работников культуры и давление на гражданское общество в Беларуси».

Эти требования уже поддержали более 350 человек.

Автор петиции пишет, что решение руководства — а нанимателем директора музея истории Могилева является горисполком, — «вызвано тем, что Алексей Николаевич честно и последовательно отстаивает свою гражданскую позицию и свободный выбор белорусского народа».

В петиции перечислены многочисленные достижения Алексея Батюкова за его 9 лет работы директором музея истории Могилева. В том числе — что благодаря ему музею удалось на пожертвования граждан и предприятий вернуть в Беларусь и пополнить свою коллекцию ценными артефактами. Среди них — Статут Великого княжества Литовского. Это было уникальное событие для белорусской культуры.

Алексей Батюков также вместе с известным депутатом Игорем Марзалюком участвовал в возвращении в Беларусь украденного в Мстиславле 518-летнего рыцарского меча, который вместе с доспехами владельца этого оружия сейчас находится в экспозиции музея истории Могилева.

Напомним, в сентябре 2020 года Алексей Батюков вместе с шестью подчиненными подписал открытое письмо, в котором осуждалась «немотивированная жестокость сотрудников правоохранительных органов» и отмечалось, что «граждане не чувствуют себя в безопасности». Среди требований была отставка Лукашенко.

В октябре 2020 года Батюков был оштрафован на 621 рубль за участие в трех акциях протеста.

Алексей Батюков рассказал TUT.BY, что его пригласили в Могилевский горисполком подписать уведомление об освобождении от должности 6 января. Документ подписан 4 января.

— Там смешна было — уручылі і пытаюцца. Ну, а што вы ў нас не пытаецеся [пра прычыны]. Я кажу: «А што пытацца, усё зразумела». Так і вырашылі.

И причины непродления контракта ему так и не назвали.

— Толькі кіўнулі галавой наверх. І сказалі, што ў гэтым няма нічога асабістага, — сказал Алексей Николаевич.

И добавил, что такое решение чиновников было для него ожидаемым.

Последний рабочий день Батюкова по контракту — 16 февраля.

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