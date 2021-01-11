Александр Володько завершил карьеру футболиста 11.01.2021, 15:59

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Александр Володько

Фото: fcbate.by

Это единственный футболист, который в составе БАТЭ участвовал во всех его пяти групповых этапах Лиги чемпионов.

Александр Володько завершил карьеру футболиста

Об этом сообщает официальный сайт БАТЭ.

Решение завершить игровую карьеру принял 34-летний Александр Володько, с именем которого связаны едва ли не все самые успешные страницы истории "желто-синих". В нашу команду он перешел из брестского "Динамо" летом 2008 года, аккурат перед решающими матчами квалификации Лиги чемпионов. Именно тогда БАТЭ сенсационно впервые завоевал путевку в группу самого престижного клубного турнира Европы. А помощь Володько в средней линии матерым Александру Ермаковичу и Дмитрию Лихтаровичу оказалась весьма кстати.

В течение первого борисовского периода Александр провел в БАТЭ почти десять сезонов (2008-17) и был одним из лидеров. Затем судьба ненадолго связала его с "Шахтерами" — сначала карагандинским из Казахстана, а затем солигорским. В прошлом же году Володько вернулся в стан "желто-синих" и помогал команде в меру своих возможностей, а в нынешнем январе решил повесить бутсы на гвоздь.

Александр защищал не только клубные цвета — выступал в молодежной и национальной сборных Беларуси. В сумме же за шестнадцать лет в профессиональном футболе провел 474 официальных матча (забил 26 голов), львиная доля которых приходится на БАТЭ. В составе борисовчан у хавбека 333 поединка (четвертое место вслед за Лихтаровичем, Стасевичем и Родионовым), 20 мячей и 31 результативная передача. Приводим расшифровку этих игр: чемпионат Беларуси - 216 матчей, 15 голов + 19 "ассистов", Кубок Беларуси - 29, 0+7, Суперкубок Беларуси - 6, 0+0, Лига чемпионов - 57, 4+5, Лига Европы - 25, 1+0.

Володько — единственный футболист, который в составе БАТЭ участвовал во всех его пяти групповых этапах Лиги чемпионов. К тому же он играл и в трех групповых раундах Лиги Европы. А на внутренней арене вместе с нашей командой стал десятикратным чемпионом Беларуси, пятикратным владельцем Суперкубка страны и один раз брал Кубок Беларуси.

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