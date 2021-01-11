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В Беларуси дорожает проезд в маршрутках

  • 11.01.2021, 16:29
  • 2,624
В Беларуси дорожает проезд в маршрутках

Послепраздничные «сюрпризы».

В начале декабря в Борисове подорожал проезд в городских и пригородных автобусах. Цена на одну поездку выросла с 60 до 70 копеек. Спустя месяц маршрутки подняли стоимость проезда на такую же сумму, пишет ex-press.by.

В прошлом году проезд стоил ровно 1 рубль, теперь же за поездку нужно заплатить 1 рубль и 10 копеек.

Напомним, до этого подорожание проезда в Борисове произошло в середине декабря 2019 года.

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