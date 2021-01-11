В Барановичах ищут медсестру за $149 в месяц 11.01.2021, 17:06

Какую работу можно найти в Барановичах в начале нового года?

Сайт intex-press.by ознакомился с вакансиями в базе данных Государственной службы занятости в Барановичах:

416 рублей

Это предложение только для обязанных лиц. Но выглядит оно привлекательнее, чем для некоторых специалистов с высшим образованием (смотрите ниже). На железную дорогу на постоянную работу требуется уборщик территории. Работа на ставку, в одну смену. Никаких специальных требований к кандидатам работодатель не предъявляет.

414,13 рубля

Такую зарплату предлагают инженеру-электронику в одном из образовательных учреждений города. Специалист должен быть с высшим образованием и знать, как работать с локальными сетями и ремонтировать технику.

410 рублей

На такие деньги в городе есть две вакансии, обе в сфере медицины. В одну из городских поликлиник требуется медсестра, а еще одно медучреждение ищет фельдшера общей практики. Причем если по первой вакансии зарплата указана за работу на одну ставку, то по второй – за 1,75 ставки. От обоих специалистов требуется наличие среднего специального медицинского образования.

400 рублей

С 1 января 2021 года – это официальная минимальная зарплата в Беларуси (до повышения она составляла 375 рублей). И на нее в базе данных вакансий нашлось 200 предложений по самым разным специальностям. В основном это работа, не требующая специальных навыков, образования и квалификации – санитары в больнице, уборщики помещений, официанты. Но есть работа и для высококвалифицированных специалистов с высшим образованием: инженеров, например.

383,97 рубля

Самая низкая зарплата, которая нашлась в этом месяце в Барановичах, оказалась даже ниже официально установленной минимальной. И предлагают ее палатной медсестре в одной из городских больниц. Единственное указанное требование – наличие среднего медицинского образования.

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