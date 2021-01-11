Electrek: Tesla за $25 000 может появиться раньше, чем ожидалось 11.01.2021, 17:19

Фото: EPA

Выпуск новинки планируют начать на китайском заводе и на новом заводе компании в Берлине.

Компания Илона Маска Tesla ведет разработку своего самого дешевого электрокара. Новинку построят на базе Model 3 и отправят в производство уже в следующем году, пишет Electrek (перевод — liga.net ) со ссылкой на Weibo.

Выпуск новинки планируют начать на китайском заводе и на новом заводе компании в Берлине.

Вся информация об электрокаре пока держится в секрете. По неофициальным данным, новинку построят на базе модели Model 3. Запас хода автомобиля составит около 320 километров. Кроме этого, версии машины для Европы и Китая будут иметь некоторые различия.

Впервые новости о бюджетном электрокаре Tesla появились в 2020 году. На Battery Day в сентябре Илон Маск сказал, что благодаря новым технологиям производства аккумуляторов (что позволит сделать их более дешевыми), компания Tesla сможет выпустить машину за $25 000. По словам Илона Маска, дебют модели должен был состояться только в 2024 или 2025 году. Такой же прогноз Маск делал в 2018 году и обещал через три года выпустить машину за $25 000.

В 2020 году Tesla поставила 499 550 автомобилей. Компания почти достигла цели в 500 000, поставленной Илоном Маском.

За 2020 год рыночная стоимость компании выросла в восемь раз.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».