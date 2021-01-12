Зеленский и Санду договорились о создании Президентского совета 1 12.01.2021, 15:32

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фото: rubaltic.ru

Украина и Молдова планируют возобновить диалог на высшем уровне.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду договорились о создании Президентского совета, сообщает nv.ua.

По словам украинского лидера, страны планируют возобновить диалог на высшем уровне и сделать его динамичным и результативным.

«Для этого мы договорились создать Президентский совет, в рамках которого мы будем формировать стратегию и координировать наши действия для решения задач двусторонней повестки дня», — пояснил Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с Санду.

Новоизбранный президент Молдовы добавила, что Президентский совет станет новым постоянным форматом сотрудничества на высоком уровне.

«Он поможет в разработке стратегии и будет содействовать в решение проблем и отслеживать выполнение обязательств», — уточнила Санду.

12 января Майя Санду прибыла с официальным визитом в Украину, где провела встречу с Зеленским. Визит в Киев стал первым с момента ее вступления в должность президента Молдовы.

В ноябре 2020 года Майя Санду победила на выборах президента Молдовы по итогам подсчета 100% голосов избирателей. Ее поддержали 57,75% жителей страны.

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