Зеленский и Санду договорились о создании Президентского совета

Зеленский и Санду договорились о создании Президентского совета1
- 12.01.2021, 15:32
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Украина и Молдова планируют возобновить диалог на высшем уровне.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду договорились о создании Президентского совета, сообщает nv.ua.
По словам украинского лидера, страны планируют возобновить диалог на высшем уровне и сделать его динамичным и результативным.
«Для этого мы договорились создать Президентский совет, в рамках которого мы будем формировать стратегию и координировать наши действия для решения задач двусторонней повестки дня», — пояснил Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с Санду.
Новоизбранный президент Молдовы добавила, что Президентский совет станет новым постоянным форматом сотрудничества на высоком уровне.
«Он поможет в разработке стратегии и будет содействовать в решение проблем и отслеживать выполнение обязательств», — уточнила Санду.
12 января Майя Санду прибыла с официальным визитом в Украину, где провела встречу с Зеленским. Визит в Киев стал первым с момента ее вступления в должность президента Молдовы.
В ноябре 2020 года Майя Санду победила на выборах президента Молдовы по итогам подсчета 100% голосов избирателей. Ее поддержали 57,75% жителей страны.