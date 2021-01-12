Худший кошмар Путина 2 12.01.2021, 15:45

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Российскому правителю тяжело сдерживать собственных радикалов.

Глядя на то, как сторонники Дональда Трампа атакуют Капитолий, можно вполне оправданно предположить, что президент России Владимир Путин с удовольствием наблюдает за этими событиями, потирая руки. В конце концов, хаос, смятение и разрушения на экране можно расценить как кульминацию давних усилий Кремля подорвать американскую демократию.

Но в Москве и среди сторонников Путина реакция была сдержанной. А пропагандисты придерживались тонкой грани: с одной стороны они пользуются возможностью высмеивать США, но с другой - подчеркивают важность избежать таких беспорядков в России. Об этом пишет Politico (перевод — unian.net).

Хотя злорадства было много. И это предсказуемо.

Несмотря на то, что Кремль получает удовольствие от бед Америки, сцены насилия и хаоса в Вашингтоне - это также его худший ночной кошмар. Путин параноидально боится так называемых "цветных революций", вроде той, которая произошла в Украине. Это главный двигатель его внешней и внутренней политики. В Вашингтоне он увидит доказательства, что правые радикалы, поддерживающие политическую партию или лидера, могут нанести самостоятельный удар, вызвав хаос и беспорядок.

За последние два десятилетия Путин задабривал ультранационалистические группы и идеологов, а затем включил части современной правой идеологии в свою политическую платформу. В частности, он часто говорит о "традиционных христианских ценностях", чтобы получить поддержку таких людей. Но эта поддержка всегда была слабой.

Большое количество заметных правых деятелей участвовали в протестах против российского правительства на Болотной площади в 2011-2012 годах. Революция в Украине подтвердила страхи Путина. Он увидел, что правые могут сформировать очень эффективные боевые отряды, которые изменят баланс сил во времена нестабильности и беспорядка. После этого начались масштабные репрессии. Заметных российских деятелей правых взглядов арестовали или заставили бежать в Украину.

Даже к тем, которые поддерживают Путина и пошли воевать против Украины на Донбассе, относятся с подозрением. Поскольку все знают, что союз между Кремлем и правыми радикалами зависит от большого количества условий. И он очень шаткий. Игорь Гиркин, руководивший российскими наемниками на востоке Украины, назвал Путина "американской проституткой" во время интервью 2017 года.

Реагируя на события в Вашингтоне на прошлой неделе, правый идеолог Дмитрий Ольшанский, который яро поддерживает войну Путина против Украины, написал, что "люди с рогами и разрисованными лицами" в Капитолии на самом деле защищали западные ценности от "советского халифата". По его словам, злорадство Кремля преждевременное. И подобный сценарий может повториться и в России.

США не единственные, кому приходится иметь дело со всплеском правого экстремизма, который процветает вследствие политических потрясений и благодаря мечтам о вооруженном конфликте. Как и Трамп, Путин пытался использовать ярость этих экстремистов в свою пользу. И как и Трамп, он вряд ли контролирует угрозу, которой помог разрастись.

Вечером, 6 января, сторонники Дональда Трампа прорвались к зданию Конгресса США в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков, отдавших победу на президентских выборах Джо Байдену. Заседание было прервано и возобновилось только через несколько часов. К утру 7 января Конгресс утвердил победу Байдена. Трамп заявил о готовности организованно передать власть новому президенту 20 января.

В результате протестов были задержаны более 50 человек. Для вытеснения демонстрантов были направлены дополнительные силы полиции и Национальная гвардия. В Вашингтоне введен режим ЧС и комендантский час.

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