Кому вакцина, а кому игры во время эпидемии 4 Руслан Шошин

12.01.2021, 15:51

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Весь мир борется за вакцину, а Лукашенко — за чемпионат мира по хоккею.

Израиль, страна, подобная Беларуси по численности населения (около 9 млн), провел вакцинацию уже около 20 % населения. Власти недавно заявили о подписанном контракте с американо-немецкой корпорацией Pfizer/BioNTech на 10 млн доз вакцины. Сегодня именно Израиль стал абсолютным лидером в гонке мировой вакцинации.

Второе место занимают Объединенные Арабские Эмираты, где на 100 жителей страны более 11 получили вакцину.

В первую десятку по числу привитых жителей входят Бахрейн, Британия, США, Дания, Исландия, Италия, Словения, Испания.

По данным портала OurWorldinData (Оксфордский университет) почти рядом идут Китай, Россия и Польша, которые попали в число двадцати стран мира с наиболее высоким уровнем вакцинации населения.

Как прививается Польша

В понедельник Министерство здравоохранения Польши информировало, что на 11 января вакцину получили более 200 тысяч поляков из так называемой группы риска (прежде всего прививки делают медикам).

В Польшу прибыло уже более 1 млн доз вакцин Pfizer/BioNTech, а недавно власти закупили и партию вакцины другой американской корпорации Moderna, которая также получила доступ на европейский рынок.

Процесс вакцинации в Польше разделен на этапы, создана специальная горячая линия, на которой можно получить всю информацию о вакцинах, а после 15 января каждый сможет записаться в очередь на прививку.

Каждый день польский министр здравоохранения проводит брифинг, ежедневно на всех каналах обновляется статистика вакцинации, заболеваний и жертв коронавируса.

Здоровые и молодые получат вакцину в последнюю очередь. В Варшаве прекрасно понимают, что нормальная жизнь в страну вернется только тогда, когда прививку получит около 70% населения. А количество вакцин ограничено, желающих государств много, и борьба идет за каждый день.

Минск поставил на Спутник

Белорусский министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в конце декабря говорил, что вакцинация начнется в январе, и на первом этапе планируется сделать прививки 200 тысячам граждан из группы риска.

Минск планирует вакцинацию 2 млн граждан (около 20 %) российской вакциной SputnikV.

В цифрах власти расходятся, так как через несколько дней Александр Лукашенко говорил о планируемой вакцинации 1,2 млн человек, и, что самое интересное, – обещал белорусам вакцины разных производителей. Мол, чтобы решить, «какая более эффективная». Но никакой конкретики нет, как нет и графика вакцинации.

Интересно, сколько заявок подала Беларусь на закупку западной вакцины? Сколько получила?

Похоже, что глава Беларуси выбрал упрощенный путь, не надо мучиться белорусским дипломатам, не надо ужимать бюджет.

Известно, что Всемирная организация здоровья (ВОЗ) утвердила только вакцину Pfizer/BioNTech. Российская же не прошла всех этапов исследований, и утвердят ее, возможно, только через полгода. Объясняют ли пропагандисты на государственных телеканалах, что это означает?

А зачем? Надо же готовиться к майскому чемпионату мира по хоккею в Минске и ангажировать все дипломатические, политические и финансовые средства, чтобы игры не перенесли в другое место. Ну никак пандемия не вписывается в эти планы. В конце концов, Лукашенко с Колькой уже переболели.

Руслан Шошин, «Белсат»

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