Кто принимает решение о переносе чемпионата мира по хоккею? 15 12.01.2021, 16:56

7,665

Визит Рене Фазеля ничего не значит.

Рене Фазель возглавляет Международную федерацию хоккея с 1994 года и, безусловно, пользуется огромным авторитетом и влиянием, но все-таки решения он принимает не единолично. Более того, в верхушке ИИХФ сейчас есть люди с полностью противоположной позицией. Причем скорый уход Фазеля в отставку (скорее всего, в этом году) позволяет высказывать эту позицию громче, сообщает tut.by.

Решение о возможном переносе места проведения чемпионата мира будет принято 25−26 января на заседании Совета ИИХФ. В него входят 14 человек, причем при избрании его членов должны соблюдаться определенные правила. Например, в Совете должно быть минимум две женщины, а вице-президенты не могут быть с одного континента.

Сейчас в состав Совета ИИХФ входят:

• президент Рене Фазель (Швейцария);

• генеральный секретарь Хорст Лихтнер (Германия);

• вице-президенты Калерво Куммола (Финляндия), Боб Николсон (Канада), Томас Ву (Гонконг);

• а также члены Совета Сюзанна Кольбенхайер (Венгрия), Марта Завадска (Польша), Хенрик Бах Нильсен (Дания), Люк Тардиф (Франция), Владислав Третьяк (Россия), Сергей Гончаров (Беларусь), Петер Бржиза (Чехия), Рон Дегрегорио (США) и Франц Райндль (Германия).

Решения принимаются большинством голосов, при этом у генерального секретаря Хорста Лихтнера (он прилетал в Минск с Фазелем и поддерживает ЧМ в Беларуси) права голоса нет.

Таким образом, для принятия решения необходимо получить минимум 7 голосов из 13.

Члены Совета, которые уже публично высказались о переносе чемпионата

В середине ноября ИИХФ заслушала доклад экспертной комиссии, которая отметила, что в нынешних условиях провести чемпионат в Минске было бы крайне сложно. Основной вопрос — безопасность команд и гостей чемпионата. Также экспертов смутила белорусская статистика по коронавирусу. Если говорить прямо, то ей не особо верят, о чем, в частности, сказал член Совета ИИХФ Петер Бржиза.

— У нас есть сомнения в актуальности фактов, которые Беларусь сообщает о коронавирусе. Мы запросили отчеты, в которых выражены некоторые серьезные оговорки, в которых содержится несоответствие по поводу актуальности фактов о COVID в Беларуси.

Прямо против выступает Калерво Куммола. Его позиция абсолютно однозначна.

— Сейчас ситуация выглядит намного более определенно. Постепенно играть в Беларуси стало невозможно. Я настаивал на этом уже давно.

Но если раньше, кроме Куммолы, никто против проведения чемпионата публично не высказывался, то теперь активно выступает и датчанин Хенрик Бах Нильсен.

— Если бы мне сейчас пришлось голосовать, то был бы против. Есть некоторые разногласия по этому поводу, но на данный момент большинству трудно представить Минск в качестве принимающей стороны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».