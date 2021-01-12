Кто принимает решение о переносе чемпионата мира по хоккею?15
- 12.01.2021, 16:56
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Визит Рене Фазеля ничего не значит.
Рене Фазель возглавляет Международную федерацию хоккея с 1994 года и, безусловно, пользуется огромным авторитетом и влиянием, но все-таки решения он принимает не единолично. Более того, в верхушке ИИХФ сейчас есть люди с полностью противоположной позицией. Причем скорый уход Фазеля в отставку (скорее всего, в этом году) позволяет высказывать эту позицию громче, сообщает tut.by.
Решение о возможном переносе места проведения чемпионата мира будет принято 25−26 января на заседании Совета ИИХФ. В него входят 14 человек, причем при избрании его членов должны соблюдаться определенные правила. Например, в Совете должно быть минимум две женщины, а вице-президенты не могут быть с одного континента.
Сейчас в состав Совета ИИХФ входят:
• президент Рене Фазель (Швейцария);
• генеральный секретарь Хорст Лихтнер (Германия);
• вице-президенты Калерво Куммола (Финляндия), Боб Николсон (Канада), Томас Ву (Гонконг);
• а также члены Совета Сюзанна Кольбенхайер (Венгрия), Марта Завадска (Польша), Хенрик Бах Нильсен (Дания), Люк Тардиф (Франция), Владислав Третьяк (Россия), Сергей Гончаров (Беларусь), Петер Бржиза (Чехия), Рон Дегрегорио (США) и Франц Райндль (Германия).
Решения принимаются большинством голосов, при этом у генерального секретаря Хорста Лихтнера (он прилетал в Минск с Фазелем и поддерживает ЧМ в Беларуси) права голоса нет.
Таким образом, для принятия решения необходимо получить минимум 7 голосов из 13.
Члены Совета, которые уже публично высказались о переносе чемпионата
В середине ноября ИИХФ заслушала доклад экспертной комиссии, которая отметила, что в нынешних условиях провести чемпионат в Минске было бы крайне сложно. Основной вопрос — безопасность команд и гостей чемпионата. Также экспертов смутила белорусская статистика по коронавирусу. Если говорить прямо, то ей не особо верят, о чем, в частности, сказал член Совета ИИХФ Петер Бржиза.
— У нас есть сомнения в актуальности фактов, которые Беларусь сообщает о коронавирусе. Мы запросили отчеты, в которых выражены некоторые серьезные оговорки, в которых содержится несоответствие по поводу актуальности фактов о COVID в Беларуси.
Прямо против выступает Калерво Куммола. Его позиция абсолютно однозначна.
— Сейчас ситуация выглядит намного более определенно. Постепенно играть в Беларуси стало невозможно. Я настаивал на этом уже давно.
Но если раньше, кроме Куммолы, никто против проведения чемпионата публично не высказывался, то теперь активно выступает и датчанин Хенрик Бах Нильсен.
— Если бы мне сейчас пришлось голосовать, то был бы против. Есть некоторые разногласия по этому поводу, но на данный момент большинству трудно представить Минск в качестве принимающей стороны.