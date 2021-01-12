Смелый житель Пинска рассказал, как люди давали отпор силовикам 9 августа 17 12.01.2021, 17:31

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Василий Грудовик

Василий Грудовик уверен, что все могло быть по-другому.

В первые дни белорусской революции особенно отметился Пинск, где люди давали активный отпор лукашистам. Участник этих событий — Василий Грудовик — рассказал «Еврорадио» об акции протеста в Пинске 9 августа.

- Я поставил машину не так далеко и пошел к горисполкому. Там мы несколько часов разговаривали. Моя идея была в том, что мы зайдем в горисполком и будем присутствовать при подсчете, чтобы все было справедливо.

Коровяковский [полковник Дмитрий Коровяковский, начальник Пинского ГОВД. — прим.] так и сказал: "Выберите пять человек, мы их заведем». Нас вышло шесть. Я боялся, что если нас проведут через щиты, то мы не вернемся.

Я так и сказал: «Если мы через полчаса не вернемся, то начинайте». Что начинать, я не уточнял — но все поняли. И вот нас завели, потом Коровяковский говорит с кем-то по телефону. В результате к нам спустился дядька из горисполкома и показал итоговый протокол — 80 с чем-то процентов за Лукашенко.

Он почему-то подумал, что я главный. Мы с ним когда шли к горисполкому. И когда мы шли, то я говорил, что нас не получится обмануть в этот раз, если что-то пойдет не так: «Я об этом позабочусь, чтобы так случилось». А он такой спрашивал: «Это ты? Это ты скажешь, чтобы они начали драться?» Мне не хотелось брать на себя роль ответственного. Но когда толпа стояла, я обращался к милиционерам, запускал такую инфу, что в Кобрине, мол, милиционеры сложили щиты. В Барановичах. И я уже просто начал ходить, всматриваться им в глаза и говорить: «Ребята, давайте, переходите на сторону народа, завтра вас ждет новая жизнь», «Поедешь с женой в Италию, в отпуск, новые рабочие места готовы». Потом Коровяковский дал команду нас окружать, нас отталкивали назад. Я понял, что нельзя убегать. Подошел к ним, они применили газ. Я отошел, отдышался, взял палку и пошел их бить.

Если бы тогда все было по-другому, то не так бы затянулось, как сейчас все. Я, к сожалению, не оказался маленькой искрой, которая может разжечь огонь. Мне казалось, что раз мы начали, то надо идти до конца.

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