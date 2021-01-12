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Гродненскому блогеру-лукашисту заблокировали аккаунт в Instagram

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  • 12.01.2021, 17:07
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Гродненскому блогеру-лукашисту заблокировали аккаунт в Instagram
Антон Шабашов

Он поддерживал действия ОМОНа.

10 января Instagram заблокировал страницу гродненского блогера Антона Шабашова, пишет hrodna.life.

Парень в соцсетях выступал против сторонников перемен в Беларуси, рассказывал об акциях в поддержку ОМОН.

Шабашову 32 года, он химик-технолог, инженер с высшим образованием. До последнего времени работал на заводе "Химволокно". У него есть аккаунты на YouTube (4200 подисчиков), TikTok (более 20 тысяч подписчиков). В Instagram у него было 4342 подписчика.

Страницу Шабашова в Instagram, вероятно, удалили после массовых жалоб на нее. Несколько раз заблокировать его аккаунт пытались "желтые киберпартизаны". Известно, что массовые жалобы на блогера они запускали в ноябре и декабре. Последняя такая атака на посты гродненца произошла 8 января, после чего его аккаунт заблокировали. Правда, после этого блогер оперативно завел новый, написав: "Новый аккаунт, проклятые змагары заблокировали старый".

Кстати, в конце 2020-го Instagram после массовых жалоб заблокировал аккаунты телеканала ОНТ, сестер Груздевых, Александра Солодухи, Алены Ланской и ряда других сторонников Александра Лукашенко.

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