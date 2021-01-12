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«Сейчас важно поднять эти символы и поверить в Победу»

  • 12.01.2021, 17:42
  • 1,204
«Сейчас важно поднять эти символы и поверить в Победу»
Фото: AFP

О главных символах нашей революции.

Читательница Telegram-канала «Баста!» рассуждает о белорусских национальных символах:

- Бело-красно-белый флаг — яркий, мощный символ. У многих людей это сочетание цветов ассоциируется с любовью. А любовь не терпит насилия.

Любовь всегда побеждает стихии, войны и болезни. Безусловно, и в нашей стране она победит!

Еще один символ — Погоня. Он актуален как никогда в нашей борьбе. Все знают, как гонять во всю мощь.

Это символы нашей Победы! Они всегда есть у каждого с собой. Они помогают видеть соратников и укрепляют дух. Сейчас важно поднять эти символы и поверить в Победу!

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