«Сейчас важно поднять эти символы и поверить в Победу»
- 12.01.2021, 17:42
- 1,204
О главных символах нашей революции.
Читательница Telegram-канала «Баста!» рассуждает о белорусских национальных символах:
- Бело-красно-белый флаг — яркий, мощный символ. У многих людей это сочетание цветов ассоциируется с любовью. А любовь не терпит насилия.
Любовь всегда побеждает стихии, войны и болезни. Безусловно, и в нашей стране она победит!
Еще один символ — Погоня. Он актуален как никогда в нашей борьбе. Все знают, как гонять во всю мощь.
Это символы нашей Победы! Они всегда есть у каждого с собой. Они помогают видеть соратников и укрепляют дух. Сейчас важно поднять эти символы и поверить в Победу!