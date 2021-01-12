В Сирии протестуют против строительства российской военной базы 3 12.01.2021, 18:05

2,239

ФОТО: A. SAFARJALANI

Местные жители считают, что РФ хочет заполучить контроль над нефтяными месторождениями.

Жители города Эль-Маликия и окружающих его сел на северо-востоке Сирии протестуют против российских наблюдательных постов. Они считают, что войска РФ намереваются получить контроль над нефтяными месторождениями и изгнать из региона американских военнослужащих и их союзников из международной коалиции, пишет сайт Guildhall.

Напомним, что пост военной полиции РФ был оборудован в деревне Айн Дьюар. Она находится в зоне ответственности Соединенных Штатов и в непосредственной близости от границы Сирии и Турции.

Кроме того, именно здесь находятся нефтяные месторождения, которые США удерживает под своим контролем. Чтобы установить пост, российским военным потребовалось организовать прикрытие с воздуха, ответственность за которое лежала на четырех ударных вертолетах.

Сейчас на посту находится несколько десятков военнослужащих, а также семь бронемашин. Перед установкой поста российские военные планировали разместить в регионе свою военную базу, однако им это не удалось из-за усилившихся протестов местных жителей. Однако заместитель региональной администрации Бадран Джиа Курд все же считает, что Россия еще может установить контроль Асада по всей территории Сирии, если американские войска продолжат бездействовать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».