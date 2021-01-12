Российский журналист описал судьбу Лукашенко: Он уйдет с позором 27 12.01.2021, 18:16

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фото с сайта: moment-istini.com

Он сам себя растоптал.

Российский журналист Андрей Караулов считает, что Александр Лукашенко с позором уйдет из политики. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания «Гордон» Дмитрию Гордону.

«Он уйдет. Он уйдет с позором. У его сына Коли будет страшное будущее. Он этого не понял

Он оказался абсолютно глупым, одиноким, безжалостным, как все глупцы, диктатором. Он перегрел республику так, как умный человек в XXI веке не мог сделать. Он больше чем импотент. Он предал, сам того не понимая, себя растоптал, семью свою растоптал и память о себе растоптал этими танками и идиотскими заявлениями».

Гордон уточнил, когда, по мнению Караулова, Лукашенко уйдет.

«А уже неважно когда. Он уже ушел. Его уже нет», – ответил журналист.

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