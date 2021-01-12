Ученые выявили, что стикеры от излучения бесполезны 10 12.01.2021, 18:29

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фото: bbc.com

Производители не согласны.

Стикеры Energydots, как утверждают их создатели, «защищают пользователей электронных и беспроводных гаджетов от вредного излучения», улучшая качество сна, предотвращая головные боли и помогая владельцу мыслить яснее.

Однако ученые из Университета Суррея, проведя по просьбе BBC серию тестов, не обнаружили, что стикер останавливает излучение.

В компании-производителе заявили, что стикеры запрограммированы с использованием «скалярной энергии», которую научное оборудование пока не фиксирует.

Среди продуктов компании Energydots несколько видов стикеров, включая SmartDot, SleepDot для улучшения сна, и даже PetDot, для домашних животных.

Би-би-си приобрела пять стикеров SmartDot по акции за 55 фунтов (около 190 рублей) и отослала их в центр общих инноваций шестого поколения связи Суррейского университета для исследования.

Ученые замеряли разные виды излучения от мобильных телефонов и Wi-Fi роутеров со стикерами и без.

«Мы не нашли никаких свидетельств того, что эти изделия как-то влияют на частоту или силу излучения, будучи использованными в строгом соответствии с инструкцией», - заявил представитель центра по итогам исследования.

Однако в компании настаивают на своем. «Мы ясно говорим, что наша продукция гармонизирует энергетические поля, а подтвердить это можно путем биологического тестирования», - утверждают в Energydots.

Сомнительное партнерство

В ноябре прошлого года Energydots опубликовала пресс-релиз, в котором с гордостью объявила о начале партнерства с британской Национальной системой здравоохранения (NHS). Его результатом должна была стать установка «новых систем взаимодействия с пациентами» в больнице при Королевском колледже Лондона и клинике города Торбей в Девоне.

Тогда представительница Energydots сказала, что в больницах будет появляться реклама стикеров, но уточнила, что речь идет о больнице при лондонском Университетском колледже.

Однако представитель больницы в Торбее заявил, что ничего не слышал ни о каком партнерстве, а через несколько часов с сайта компании исчез и пресс-релиз.

В Energydots позже объяснили это недопониманием с агентством, организовавшим рекламную кампанию.

По сути бесполезные

Стикеры Energydots - только один из множества продающихся на сервисе Amazon товаров для защиты от электромагнитного излучения.

Среди других подобных приспособлений - защитная одежда, тенты, которые нужно натягивать над кроватью, и даже блокираторы излучения от Wi-Fi роутеров, делающие сами роутеры по сути бесполезными.

В Amazon предоставили Би-би-си обширный комментарий. В компании заявили, что:

• изучают продукты Energydots

• требуют от продавцов давать достоверное описание продуктов на упаковке

• удаляют товары, производители которых дают о них неверную информацию

В Британии по мере перехода на мобильную связь 5G набирают силу протесты, участники которых опасаются, что связь нового поколения может быть опасна для здоровья.

Однако большинство ученых считают, что даже высокочастотное электромагнитное излучение, которое, скорее всего, будет применяться в приборах 5G, безвредно для человека.

Кроме того, существуют международные рекомендации по ограничению радиоизлучения. В этих правилах, утвержденных ВОЗ, говорится, что излучение в рекомендуемом диапазоне для человека безвредно.

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