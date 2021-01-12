До -8°С ожидается в Беларуси в среду 12.01.2021, 18:42

Фото: interfax.by

На большей части территории страны пройдет снег.

Снег и до 8 градусов мороза ожидается в Беларуси 13 января, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны пройдет снег, местами слабая метель. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит от нуля до минус 6, ночью при прояснениях - до 8 градусов мороза.

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