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Жители Витебска записали видео в поддержку Игоря Лосика

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  • 12.01.2021, 19:04
Жители Витебска записали видео в поддержку Игоря Лосика

Политзаключенный голодает уже почти месяц в знак протеста против сфабрикованных обвинений.

Жители Витебска записали видео в поддержку Игоря Лосика.

Политзаключенный голодает уже почти месяц в знак протеста против сфабрикованных обвинений.

Видео опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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