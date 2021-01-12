Жители Витебска записали видео в поддержку Игоря Лосика 1 12.01.2021, 19:04

Политзаключенный голодает уже почти месяц в знак протеста против сфабрикованных обвинений.

Жители Витебска записали видео в поддержку Игоря Лосика.

Политзаключенный голодает уже почти месяц в знак протеста против сфабрикованных обвинений.

Видео опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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