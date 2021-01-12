Украина не вела переговоров с Беларусью об импорте электроэнергии 15 12.01.2021, 19:15

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Об этом заявили в МИД Украины.

Украинские чиновники не вели переговоров с представителями Беларуси об импорте электроэнергии с Белорусской атомной электростанции, пишет 12 января агентство ExPro со ссылкой на ответ Министерства иностранных дел Украины.

"В Министерстве иностранных дел Украины отсутствует информация о проведении переговоров с белорусской стороной о перспективах закупки электрической энергии, планов переговоров украинских должностных лиц и планов коммерческих компаний начать закупку электроэнергии с Белорусской АЭС в 2021 году", – сказано в ответе на запрос журналистов.

О содействии в таких контактах ни госорганы, ни предприятия в посольство Украины в Республике Беларусь не обращались, отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве. В МИД добавили, что Украина руководствуется прежде всего "своими национальными интересами и обязательствами в сфере европейской интеграции при принятии решений о привлечении внешних поставщиков электроэнергии".

Украина с 2021 года начала импорт электроэнергии из Беларуси. По данным "Интерфакс-Украина", электроэнергию из Беларуси выкупили ООО "ДЭ Трейдинг" и ООО "Днепросталь-Энерго". "Днепросталь-Энерго" принадлежит украинскому бизнесмену Виктору Пинчуку, "Донбассэнерго" принадлежит бизнесмену и нардепу от группы "Довіра" Максиму Ефимову.

По информации ExPro, в январе 2021 года импорт из Беларуси также планируют компании "ЭРУ Трейдинг" и "Энерджи Трейд Групп", они получили доступ к пересечениям на месячном аукционе.

В 2019 году народный депутат от "Европейской солидарности", член межфракционного депутатского объединения "Энергетическая независимость и безопасность Украины" Михаил Бондар заявлял, что за импортом электроэнергии из Беларуси может скрываться непрямая поставка из России.

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