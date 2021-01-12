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Жители Червеня выступают за отставку Лукашенко

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  • 12.01.2021, 19:38
  • 1,468
Жители Червеня выступают за отставку Лукашенко

Горожане провели акцию протеста.

В регионах Беларуси продолжаются протесты.

Жители Червеня выступают за отставку Лукашенко, повторные выборы и освобождение всех политзаключенных.

Фото опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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