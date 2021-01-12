Экономика Польши и Литвы меньше всего пострадала от пандемии 12.01.2021, 21:02

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Фото: pixabay.com

Также лучше всего с коронакризисом справились Нидерланды и Люксембург.

Польша является одной из стран, экономика которой меньше всего пострадала от пандемии. Об этом свидетельствует отчет Польского экономического института.

Авторы отчета разработали индекс, согласно которому лучше всего с пандемией в ЕС справились Литва, Люксембург и Нидерланды, тогда как Польша в этом списке заняла четвертое место, передает «Радио Польша».

Соавтор исследования Игнацы Свенцицкий отметил, что общим элементом спасения экономик в странах, которые лучше всего справились с коронакризисом, стала государственная поддержка.

«Общей целью фискальной и денежно-кредитной политики таких стран стало поддержание ликвидности и платежеспособности предприятий. Понимание того, что кризис носит временный характер, и что компаниям нужно помочь этот период пережить, привело к тому, что институты экономической политики начали вкачивать в экономику государственные средства, чтобы различными способами поддержать ликвидность и платежеспособности предприятий», - отметил Игнацы Свенцицкий

В своем отчете эксперты Польского экономического института подчеркивают, что экономическая ситуация в этом году будет зависеть от развития пандемии и темпов массовой вакцинации.

В отчете говорится, что наиболее вероятный сценарий развития ситуации – это взятие пандемии под контроль во второй половине этого года и снятие ограничений к осени. При таком сценарии Польша сможет зафиксировать рост ВВП на уровне 4,2%.

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