Блогер Игорь Лосик отказывается прекращать голодовку 13 12.01.2021, 21:08

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Игорь Лосик

Политзаключенный заявил, что своей жизнью будет распоряжаться сам.

13 января суд снова решит, оставлять ли блогера под стражей. Игорь находится в СИЗО с 25 июня 2020 года - 199 суток.

12 января его адвокат Дмитрий Лепретарь посетил администратора телеграмм-канала «Беларусь головного мозга» и консультанта «Радыё Свабода» Игоря Лосика в СИЗО «Жодино». Встреча длилась около двух часов. По словам адвоката, Игорь продолжает голодовку.

«Игорь продолжает голодать. Он говорит, что чувствует себя хорошо, - рассказал адвокат Дмитрий Лепретарь. - Насколько это правда, проверить не могу. Он выглядит достаточно бледным. Игорю обеспечено, насколько я понимаю, минимальное медицинское наблюдение. Насколько то место, в котором он находится, может себе позволить. Его кровяное давление измеряется. Не так давно начали измерять сахар в крови. Врачи, медперсонал стараются следить за его состоянием.

Возникла небольшая проблема с перепиской. Последняя большая партия писем получена им в прошлый вторник. После этого Игорю пришло всего несколько заказных писем, а сегодня пришло одно письмо. Точнее, пустой конверт с открытками. Мы точно знаем, что люди пишут Игорю, но, к сожалению, на этой неделе ему не было передано ни одного письма».

В среду, 13 января, Минский городской суд рассмотрит жалобу защиты Игоря Лосика на отказ Партизанского районного суда в освобождении политзаключенного.

Сам Игорь из Жодинского СИЗО сообщает следующее:

«С начала моей голодовки прошел почти месяц. Хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживает. Несмотря на то, что мне перестали передавать письма со вторника прошлой недели, я знаю, что вы мне пишете. Вы много пишете. Всем тем, от кого я получал письма, я отвечал - ждите личных слов благодарности, фотографий и новостей из моей тюремной жизни. Вероятно, вера в вас, а также в мою правду и невиновность дают мне силы держаться. Всем уже давно ясно, что мое уголовное преследование безосновательно.

Прошу всех - не уговаривайте меня прекратить голодовку и сдаться. Как я могу сдаться, если меня незаконно держат в тюрьме больше полугода. Я уже забыл голос дочери. Я понимаю, что моя семья и все неравнодушные люди очень переживают за мое здоровье. Но я не могу и не хочу останавливаться. Я сам буду распоряжаться своей жизнью, и у меня еще есть силы. Я верю в силу вашей солидарности».

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